SANTIAGO.-La Clínica Unión Médica de aquí, negó hoy a través de un comunicado que en ese centro de salud se presentara un caso sospechoso de coronavirus, como se ha difundido desde la noche del pasado domingo en un audio en las redes sociales y que se ha hecho viral.

Asimismo, el centro de salud privado, reconoció las labores realizadas tanto por el Ministerio de Salud Pública como por el Colegio Médico Dominicano en mantener orientación y comunicación derivadas de las políticas oficiales previamente establecidas ante una eventual pandemia.

“Hasta el momento nuestra institución no se ha presentando ningún caso sospechoso del virus Covid-19”, apunta el comunicado.

Sin embargo aclaran que de presentarse un caso de coronavirus se informará de forma inmediata al Ministerio de Salud Pública tal como establece el protocolo de las autoridades.

Mientras que ayer, el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas exhortó a la población a no dejarse confundir con rumores o informaciones no oficiales y de que el coronavirus Covid-19, no está circulando el país