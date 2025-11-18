Mercedes Montero, familiar cercana, explicó que encontró a la niña tirada en el suelo, con la puerta entreabierta, y de inmediato pidió ayuda para trasladarla a un centro de salud.

Santo Domingo. – La niña de siete años que sobrevivió al ataque en el que su madre y su hermana fueron asesinadas permanece en estado crítico y recibe atenciones en cuidados intensivos, luego de sufrir múltiples heridas cortopunzantes en diferentes partes del cuerpo, informaron este martes sus familiares.

De acuerdo con el relato de parientes, la menor fue hallada gravemente herida dentro de la vivienda donde ocurrió el crimen, en el sector Brisa del Este, Santo Domingo Este.

Mercedes Montero, familiar cercana, explicó que encontró a la niña tirada en el suelo, con la puerta entreabierta, y de inmediato pidió ayuda para trasladarla a un centro de salud.

“Cuando ella me vio, me habló. Me dijo quién había sido”, relató entre lágrimas.

Los familiares indicaron que, aunque la niña logró resistir el traslado y fue estabilizada en un primer momento, presentó episodios de convulsiones debido a la gravedad de las heridas.

Doble homicidio

El principal sospechoso del doble homicidio es José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, señalado por quitarle la vida a Morillo Morillo, de 45 años, y a Elizabeth Morillo, de 17. El hombre, según los parientes, era conocido de la familia y solía interactuar con ellos con frecuencia.

“Sí lo habíamos visto varias veces, claro que lo conocíamos. Nunca imaginamos que él haría algo así. Siempre hablaba con nosotros, éramos del mismo campo, pero jamás pensamos que actuaría de esa manera”, expresó Berenice Morillo en el Destacamento Policial de Los Mina, donde ofreció declaraciones a la prensa.

Recuperación de la menor

La familia pide que se haga justicia y clama por la recuperación de la menor, quien, según dijeron, era muy cercana a su madre y a su hermana.

“Esa niña era todo para su mamá y para su tía. No entendemos por qué pasó algo así”, lamentaron.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las medidas judiciales correspondientes contra el acusado.