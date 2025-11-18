Santo Domingo.- La Policía Nacional ofreció este martes información ampliada sobre el arresto de José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, señalado como presunto responsable del doble homicidio de María Morillo Morillo, de 45 años, y su hija adolescente Elisabeth Ulloa Morillo, de 17, hecho ocurrido en el sector Brisa del Este, en Santo Domingo Este.

El detenido fue trasladado por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y personal de la Policía Preventiva hasta el Destacamento Ensanche Felicidad, en Los Mina, donde permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que el arresto se produjo tras el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, las cuales muestran a un hombre identificado como Montero Encarnación entrando a la residencia de las víctimas a la 1:20 de la madrugada, y saliendo 25 minutos después.

Pesqueira precisó que esa evidencia visual fue determinante para solicitar y ejecutar la orden de arresto 530-2025 M-0966.

Durante la presentación a la prensa, las autoridades mostraron parte de la vestimenta presuntamente usada por el detenido la noche del crimen, piezas que fueron recolectadas y embaladas como evidencia.

El vocero también informó que la identificación y localización del sospechoso fue posible gracias al apoyo de familiares de las víctimas, quienes colaboraron con las autoridades durante el proceso de búsqueda.

Hallazgo de la escena y condición de la menor herida

Según el reporte oficial, una pariente de las víctimas encontró la escena del crimen cuando acudió a visitarlas alrededor de las 2:00 de la tarde y vio la puerta de la vivienda entreabierta. Al entrar, descubrió a su hermana, su sobrina y otra menor heridas; esta última, una niña de 7 años, se recupera de manera satisfactoria.

Estado del proceso y otros detalles

Pesqueira indicó que, por el momento, no se divulgará el posible vínculo del detenido con las víctimas. Asimismo, señaló que Montero Encarnación no registra antecedentes penales ni casos pendientes con la justicia.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó que las pesquisas continúan con el objetivo de fortalecer el expediente y proceder a su presentación ante los tribunales, conforme lo establece la ley.