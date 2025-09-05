Niña trepa sobre una escultura en Italia y causa daños valorados en 30.000 euros

Roma.– Una niña causó daños a una escultura valorada en 30.000 euros al trepar sobre ella durante una visita a un museo en Venecia, Italia, lo que ha generado debate sobre la seguridad de las obras de arte en espacios públicos.

LA OBRA QUEDÓ AFECTADA

Según medios locales, la menor subió a la pieza escultórica mientras sus padres la observaban, provocando que esta sufriera varias fracturas en su estructura. Técnicos de restauración ya trabajan para evaluar el alcance de los daños y determinar si la escultura podrá ser reparada en su totalidad.

Puedes leer: Trump asistirá a la final masculina del Abierto de Estados Unidos del domingo

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES

Las autoridades del museo señalaron que la supervisión de los menores es responsabilidad de los acompañantes y podrían exigir a los padres de la niña cubrir los gastos de restauración de la obra dañada.

DEBATE SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

El incidente ha reavivado la discusión sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en museos y galerías, especialmente en torno a obras de gran valor económico y cultural que suelen estar expuestas sin barreras físicas.