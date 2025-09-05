Unicef entrega tres recintos a República Dominicana para la gestión de migrantes

Santo Domingo.– El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) entregó este viernes tres recintos a las autoridades dominicanas para fortalecer la atención y gestión de los procesos vinculados a personas migrantes en el país.

Los espacios estarán destinados a la recepción, acompañamiento y protección de familias y menores migrantes, con el objetivo de garantizar que se respeten sus derechos fundamentales durante los procesos administrativos y humanitarios.

APOYO A MIGRANTES VULNERABLES

De acuerdo con Unicef, los recintos facilitarán un entorno seguro para niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de movilidad, brindándoles acceso a servicios básicos y asistencia psicosocial.

El organismo destacó que esta iniciativa busca respaldar a las instituciones del Estado en el manejo de flujos migratorios, especialmente en un contexto en el que el país enfrenta retos crecientes por el ingreso y repatriación de extranjeros.

COORDINACIÓN CON EL ESTADO DOMINICANO

Los tres recintos estarán bajo la administración de las autoridades competentes, con acompañamiento técnico de Unicef y otras agencias internacionales. Se informó que contarán con personal capacitado para dar respuesta inmediata a las necesidades de las personas migrantes, en especial de los grupos más vulnerables.

UNICEF REAFIRMA SU COMPROMISO

Con esta donación, Unicef reafirma su compromiso de apoyar a la República Dominicana en la creación de entornos de protección infantil y en el fortalecimiento de sus políticas migratorias con un enfoque de derechos humanos.