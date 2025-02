Los trabajadores nunca aceptarían un aumento salarial inferior al 20 por ciento, que fue la propuesta que anunció el presidente Luis Abinader, advirtió esta mañana el presidente de la Confederación Nacional Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu.

“Pero tampoco jamás aceptaríamos que se discuta en esa reunión el tema de la cesantía laboral que ya es un tema cerrado para nosotros”, afirmó.

Al mismo tiempo el dirigente sindical reveló que tienen informaciones que para la reunión de hoy del Comité Nacional de salarios supuestamente “ya los empresarios comenzarán a pedir prórrogas, a solicitar que se deje la reunión para otro día porque todavía no han concluido las consultas con sus afiliados”.

“No es una práctica nueva, es el jueguito que siempre implementan los empresarios para retardar los aumentos salariales, que todavía no tienen lista su propuesta, es lo de siempre, mientras tanto los productos de los alimentos siguen subiendo. Lo que sí nosotros estamos claro es que el aumento salarial tiene que sobrepasar el 20 por ciento y que jamás aceptaríamos que en este este escenario se quiera meter el tema de la cesantía como pretenden los empresarios”, dijo el dirigente sindical.

Pepe Abreu informó que acudirían como de costumbre a la reunión del Comité Nacional de Salarios, prevista para las 11:00 de la mañana en la sede del Ministerio de Trabajo, pero ya sabemos que la confederación patronal tiene una propuesta de que las discusiones se posterguen para otra ocasión.

“Ya hay una excusa empresarial, no la escribieron, pero llamaron pidiendo una prórroga, diciendo que tienen una serie de inconvenientes y consultas que están haciendo, etcétera, etcétera”, aseguró el dirigente sindical.

Afirmó que los empresarios están tratando de mezclar la cesantía con el aumento de salario que corresponde por ley revisarlo este año.

Sin embargo, descartó discutir la cesantía nuevamente alegando que ya ese tema fue consensuado y está cerrado. “así que nosotros descartamos cualquier discusión en ese sentido”.

“Los empresarios tienen que entender, porque ellos son bastante inteligentes, que hay una propuesta de la oficialista, y que fue hecha nada más y nada menos que por el presidente de la República, de no menos un 20 por ciento para los trabajadores no sectorizados. Nosotros propusimos 30 por ciento, como es lógico el sector sindical no puede situarse por debajo de la propuesta que hizo el presidente Abinader de un 20 por ciento, pero tampoco puede pactar por una suma igual a esta, el acuerdo debe situarse en un aumento salarial que supere el monto del 20 por ciento”, sostuvo.

Agregó que “el acuerdo a que lleguemos tiene que ser de más del 20 por ciento de aumento para los trabajadores no sectorizados, aunque no llegue al 30 por ciento, los empresarios tienen que tener cuidado porque en el caso del Comité Nacional de Salarios, no es lo mismo que en el caso del Código de Trabajo, en ese caso es consenso, no se vota, pero en el caso del Comité de Salarios, de los tres sectores pueden votar dos contra uno y es legal”, sostuvo.

Abreu le recordó a los empresarios que el gobierno y los trabajadores pueden tomar una decisión si ellos rehusan discutir el aumento salarial.

Propuesta empresarial

Para la reunión de este miércoles está previsto que la Confederación Patronal, que agrupa a los empresarios, presente su propuesta de aumento salarial para los trabajadores. Ya el Gobierno propuso un 20 % y los trabajadores sugirieron que fuera de un 30.