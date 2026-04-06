¡Noche violenta en la Florida! Offset es baleado cerca de casino y termina hospitalizado

El rapero estadounidense Offset resultó herido de bala durante un tiroteo ocurrido en las cercanías del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, según reportes difundidos por el medio TMZ.

De acuerdo con la información, el incidente se registró la noche del lunes en las inmediaciones del reconocido complejo de entretenimiento en Florida.

Puedes leer: Así es el acuerdo de divorcio que Cardi B y Offset están negociando desde 2024

Aunque no se han esclarecido las circunstancias del hecho, fuentes cercanas al artista indicaron que su estado de salud no reviste gravedad.

Medios internacionales confirmaron que el intérprete fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo observación. “Se encuentra estable y recibiendo la atención necesaria”, precisó.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre posibles implicados ni las causas que originaron el tiroteo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.