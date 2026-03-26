Noelia, la joven española con paraplejia que ha pasado los últimos meses de su vida luchando judicialmente contra su padre, quien quería mantenerla con vida contra su voluntad, ha recibido la eutanasia este jueves, en medio de una gran expectación mediática que ha encendido la polémica y desatado bulos en redes.

A los 25 años, Noelia ha muerto en el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona), donde estaba ingresada, según informó hoy la entidad Abogados Cristianos, que representó al padre de Noelia Castillo en sus recursos ante la Justicia.

La batalla judicial entre padre e hija

El caso de Noelia empezó a ser conocido por la opinión pública española el 2 de agosto de 2024, día que había sido programada su eutanasia, tras recibir el aval del organismo público que vela por la correcta aplicación del derecho a la muerte digna recogido en la legislación española.

En el último momento, un juez paralizó la muerte asistida, en respuesta a la demanda interpuesta por el padre de la joven, asesorado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos.

El caso pasó por el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Supremo y el Constitucional, que inadmitió el último recurso del padre, que solicitaba suspender de forma cautelarísima la eutanasia.

Finalmente, casi dos años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó paralizar la eutanasia, tras agotar todas las vías legales en España.

Revuelo mediático

En el tramo final de esta lucha judicial, la joven aceptó ser entrevistada por un conocido programa de televisión de Antena 3.

En la entrevista aseguró que nunca dudó de parar el proceso porque «lo tenía muy claro desde el principio», a pesar de que su familia estuviera en contra de su decisión.

«Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. La felicidad de un padre, de una madre o una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija», explicó.

La entrevista fue el momento álgido de un revuelo mediático que provocó encendidos debates y más de un bulo en redes.

En las últimas semanas se difundieron afirmaciones sin base, como que «solo estaba deprimida» o que había sido violada por inmigrantes, lo cual Noelia nunca mencionó.

Respecto a su enfermedad, el expediente sanitario dictamina paraplejia, consecuencia de un intento de suicidio en noviembre de 2022, que le dejó graves secuelas y pérdida de autonomía.

Los expertos concluyeron que sus secuelas eran «permanentes e irreversibles», alegaron «sufrimiento constante» y afirmaron que conservaba las facultades mentales para decidir sobre su propia vida, decisión que finalmente llevó a cabo.