Santo Domingo.– La República Dominicana y Francia anunciaron la puesta en marcha de una Academia Regional de capacitación contra el narcotráfico y el crimen organizado, un centro que será instalado en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y que servirá para entrenar a fuerzas de seguridad de distintos países del Caribe.

La iniciativa forma parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al tráfico de drogas, con el objetivo de elevar la preparación técnica de los agentes encargados de enfrentar las redes del crimen organizado transnacional en la región.

El proyecto surge tras más de una década de colaboración entre la DNCD y el Programa de Apoyo a la Lucha Contra el Crimen Organizado en la Región del Caribe (ALCORCA), impulsado por la Embajada de Francia en el país. A través de este programa se han desarrollado capacitaciones y entrenamientos dirigidos a unidades antidrogas de varios países caribeños.

Como parte de la planificación de esta nueva etapa de cooperación, el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, sostuvo un encuentro con la embajadora de Francia en República Dominicana, Sonia Barbry, acompañada por una delegación de la Dirección de Cooperación de Seguridad y Defensa (DCSD) y representantes de la agencia Economat des Armées.

Durante la reunión se discutieron los detalles técnicos del proyecto, que contempla la construcción de un edificio especializado donde se impartirán cursos, talleres y seminarios dirigidos a las fuerzas de seguridad. El complejo también contará con un centro regional de documentación e investigación sobre sustancias narcóticas, destinado a apoyar las labores de análisis e inteligencia.

Las autoridades francesas plantearon además que la academia pueda convertirse en un espacio de cooperación más amplio, abierto a la participación de otros países europeos y aliados internacionales interesados en reforzar la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.

La instalación de este centro de formación en territorio dominicano refleja el interés del Gobierno del presidente Luis Abinader de continuar ampliando sus capacidades institucionales frente al narcotráfico y de consolidar la cooperación internacional para enfrentar los desafíos de seguridad en el Caribe.