Nueva expedición al Titanic capta en imágenes su inevitable deterioro

WASHINGTON (EE.UU.).- Vista de la emblemática proa del Titanic. Una nueva expedición al pecio del Titanic no solo ha permitido recuperar varios objetos del famoso transtlántico naufragado sino constatar el lento deterioro de la nave, que ha perdido una parte de la barandilla de la cubierta del castillo de proa recreada en la escena mas recordada del filme de1997 dirigido por James Cameron. RMS Titanic INc., la empresa estadounidense que organizó la Expedición Titanic 2024, iniciada en julio pasado y concluida ahora, acaba de publicar parte de los miles de imágenes tomadas en el lugar del Atlántico norte donde el transatlántico que se presentaba como el más grande y seguro jamás construido se hundió en abril de 1912 al colisionar con un iceberg y donde unas 1.500 personas murieron. EFE/RMS Titanic, INc.