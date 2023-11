La gala del Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas está a la vuelta de la esquina y la organización confirmó que el presentador Jimmy Kimmel será nueva vez el presentador de la ceremonia de los Oscar 2024.

Conductor

El ganador de un Emmy regresa por cuarta vez, consolidando su posición como uno de los maestros de ceremonias más queridos del evento. Su esposa Molly McNearney, nominada a un Emmy, también se une nuevamente como productora ejecutiva por segundo año consecutivo. Kimmel, conocido por su estilo perspicaz y su extraordinaria capacidad para manejar situaciones imprevistas, ha conducido los Oscar en las ediciones de 2017, 2018 y 2023.

20 años de carrera

El reconocido cantautor Wason Brazobán celebrará su 20 aniversario de carrera artística, con una gira que lo llevará, junto a sus exitosas canciones, por varias ciudades de la República Dominicana, desde principio de diciembre.

También te podría interesar: Se despide

Por el país

El tour tiene por nombre “Wason Brazobán, el ídolo de multitudes 20 aniversario”, y se extenderá hasta el 2024, bajo la producción del empresario y productor artístico Luis Medrano, quien reveló que el primer concierto se realizará el domingo 3 de diciembre, en Nagua; al día siguiente, en el malecón de Samaná; el martes 5, en el malecón de Cabrera. Todas las mencionadas presentaciones del Brazobán están pautadas para iniciar a las 8:00 de la noche.

Tremendo maquillaje

El éxito de la serie The Crown, además de la trama y producción ha sido el maquillaje y el peinado de cada uno de los personajes, y sgún Infobae, el de Elizabeth Debicki en la sexta y última temporada de The Crown no será excepción.

Por 30 horas

De acuerdo con Cate Hall, la encargada del maquillaje y peinado de The Crown, la transformación de Elizabeth Debicki en la princesa Diana en la sexta temporada tomó 30 horas. Una de las prioridades de Hall fue lograr replicar los ojos de ciervo y el bob que tanto distinguió a la royal en sus últimos años de vida. “El desafío de esta temporada fue crear una transformación para Elizabeth que reflejara a una Diana privada y relajada en el yate o de vacacione”, comentó.