Nueva York refuerza seguridad en Times Square ante posibles amenazas

Las autoridades en Nueva York se mantienen en alerta permanente ante posibles amenazas relacionadas con el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Agentes del FBI y de la policía neoyorquina vigilan varios puntos emblemáticos de la ciudad las 24 horas del día, los siete días de la semana, muchos de ellos portando armas largas.

Uno de los lugares donde la seguridad se ha reforzado es la famosa plaza de Times Square, en Manhattan.

Aunque las autoridades aseguran que por el momento no existe una amenaza concreta, recuerdan que este lugar ha sido considerado durante años un objetivo prioritario para posibles atentados terroristas a nivel mundial. Otro de los lugares que el FBI considera de alto interés para terroristas es el estado de California.

Times Square, ubicada a lo largo de cinco manzanas entre Broadway y la Séptima Avenida, desde la calle 42 hasta la 47, es una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo. Cada día recibe alrededor de 350 mil visitantes, entre ellos miles de dominicanos que viven o visitan la ciudad. Además, el consulado dominicano se encuentra a pocos metros de esta zona.

La plaza también es el corazón del Distrito Teatral de Nueva York y uno de los centros más importantes de la industria del entretenimiento. Allí se celebra cada año la tradicional caída de la bola de Nochevieja, un evento que reúne a más de un millón de personas cada 31 de diciembre.