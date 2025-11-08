Nuevo estadio de la NFL en Washington podría llevar nombre de Trump

Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría interesado en que el nuevo estadio de los Washington Commanders lleve su nombre, según reveló este sábado ESPN.

El moderno recinto deportivo, que contará con una inversión de 3,700 millones de dólares, se construye en el terreno donde antes se encontraba el Robert F. Kennedy Memorial Stadium, hogar del equipo —entonces llamado Redskins— entre 1961 y 1996.

Fuentes citadas por ESPN aseguran que Trump ha manifestado su deseo de que el estadio, cuya inauguración está prevista para 2030, sea nombrado en su honor. El mandatario ha tenido participación en las gestiones para su construcción, debido a que el terreno pertenece al gobierno federal.

“Sería un nombre ideal, ya que fue el presidente Trump quien hizo posible la reconstrucción del nuevo estadio”, afirmó a ESPN Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Otro alto funcionario señaló al medio deportivo que “es lo que quiere el presidente, y probablemente sucederá”.

Quizas te interesa: Mauricio Báez y San Carlos Buscan pase a la final

Aunque el nombre oficial del recinto dependerá de futuros acuerdos de patrocinio, no se descarta que pudiera coexistir con una denominación dedicada a una figura pública.

En la decisión también intervienen el Distrito de Columbia, que aporta 1,000 millones de dólares al proyecto y está bajo administración demócrata, así como el Servicio de Parques Nacionales, responsable de la propiedad del terreno. Su posición dependerá de la administración federal que esté vigente al llegar el año 2030, ya que el mandato de Trump concluirá en 2028.

Está previsto que el presidente asista este domingo al partido entre los Commanders y los Detroit Lions, invitado por el propietario del equipo, Josh Harris. Según ESPN, este encuentro sería una oportunidad para continuar las conversaciones sobre el nombre del estadio.