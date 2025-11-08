El avión con destino a la final del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional casi despega, pero solo admite dos pasajeros. San Carlos y Mauricio Báez, mañana pudieran reservar sus boletos si consiguen triunfos frente al Rafael Barias y San Lázaro respectivamente.

Los sancarleños y los de Villa Juana dominan ambas series 2-1, pactadas al mejor de cinco encuentros.

La acción de las semifinales continúa este domingo con el primer partido a las 4:00 de la tarde entre San Carlos y Rafael Barias, mientras que San Lázaro y Mauricio Báez se verán las caras a las 6:00 p. m., en el Palacio de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias.

El viernes El club San Carlos tomó la delantera en la semifinal A, tras derrotar en un emocionante encuentro 79-73 al Rafael Barias. Juan Guerrero, volvió a comportarse como el MVP para San Carlos y los líderó con doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes.

Mauricio Báez cobró venganza ante San Lázaro y le dio una paliza 84-54, en otro partido donde cada uno de los titulares mauricianos registraron cifras dobles en anotación.

Luismal Ferreiras anotó 16 unidades, Juan Miguel Suero se fue con 15, Michael Warren y Gerardo aportaron 13 y Richard Bautista 12.

Contra la pared

A pesar de que el último partido entre Rafael Barias y San Carlos fue muy cerrado, los areperos lucen con mayores posibilidades de liquidar la serie esta tarde.

Tener a jugadores del calibre de Luis David Montero y Juan Guerrero en una misma escuadra para liquidar una serie es un lujo para cualquier equipo de baloncesto en República Dominicana.

Los mauricianos, actuales bicampeones han demostrado que el corazón del campeón sale a relucir en los mejores momentos.

A pesar de no tener el dominio acostumbrado durante la etapa regular como en años anteriores, hoy tienen el carril de adentro para avanzar a su novena final de forma consecutiva.