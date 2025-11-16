Nuevo incidente en presentación: La caída de Luis Rubiales continúa

Luis Rubiales

Ex Presidente Federación Española de Fútbol

Su imagen sigue de mal en peor. En la presentación de su libro “Matar a Rubiales” un tío suyo lo atacó a huevazos en plena ceremonia. El incidente es otro estigma en su reputación. Desde el polémico beso a la jugadora Jennifer Hermoso los problemas le han llovido de tal modo que se vio obligado a renunciar de su cargo en el fútbol español.

Luis Núñez Peña

Presidente electo CMD

A pesar de contar con el respaldo del poderoso sector que lidera el presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, su victoria no fue tan aplastante. Una diferencia de más de 500 votos sobre su principal rival, Yuberkis Aquino. De todas maneras ganó en buena lid y tendrá ahora que demostrar que tiene las condiciones para dirigir el aguerrido colegio.

Rafael Vásquez

Rector Universidad Unade

Es de mucha significación para fomentar la identidad y proteger la soberanía la jornada “Cultura de defensa y compromiso nacional” que desarrolló la universidad que dirige en la zona fronteriza. Si no se conoce la historia y los valores patrios no pueden defenderse a plenitud. El programa, que culminó con una valiosa acogida en Pedernales, merece resaltarse.