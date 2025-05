Nuggets presentan su mejor versión y dan paliza a Clippers para avanzar de ronda

Contaron con 6 jugadores en cifras dobles para lograr el triunfo 120-101

Esta vez no.

Nikola Jokic recibió mucha ayuda de sus compañeros de equipo y el avance anotador de Denver se mantuvo en una victoria aplastante de 120-101 sobre los conmocionados Los Angeles Clippers en un divertido séptimo juego el sábado por la noche.

Los Nuggets llegaron a tener una ventaja de 35 puntos y, aunque la mayor derrota de la franquicia en un escenario de ganar o irse a casa no compensará el año pasado, cuando Denver desperdició una ventaja de 20 puntos en el último cuarto ante Minnesota en casa en el Juego 7 de su serie de la Ronda 2, ciertamente exorcizó algunos de esos demonios.

«Se siente bien», dijo el entrenador interino de los Nuggets, David Adelman, «pero también sé que mañana volaremos a OKC».

Los Nuggets, cabeza de serie número 4, avanzaron para enfrentarse a los Oklahoma City Thunder, cabeza de serie número 1 y bien descansados, que barrieron a Memphis en la primera ronda y han tenido una semana libre de cara a la serie de segunda ronda que comienza el lunes por la noche.

Cuando Adelman le recordó recientemente a un amigo que la recompensa por sobrevivir a esta dura serie con los Clippers era una cita con el equipo que lograra el mejor resultado de la NBA con 68-14, su amigo replicó que lo que en realidad esperaba al ganador era un equipo con 72-14.

—Vale, es cierto —respondió Adelman—. Te lo agradezco, hermano.

Los Nuggets y el Thunder dividieron su serie de temporada 2-2 y si Denver puede reproducir su esfuerzo del sábado por la noche, la próxima serie también podría ser reñida.

Jokic anotó 16 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias en 33 minutos, pero para variar, sus compañeros lo eclipsaron. Aaron Gordon lideró a Denver con 22 puntos, Christian Braun anotó 21, Jamal Murray y Russell Westbrook aportaron 16 cada uno y Michael Porter Jr. anotó 15.

“En los playoffs sabemos que todos necesitan dar un paso al frente, ofensivamente, defensivamente, lo que sea, con energía. Y todos los que juegan deben aportar algo”, dijo Jokic. “Hoy fue especial que los chicos lo hicieran”.

Braun también jugó una defensa tremenda contra James Harden, quien se quedó con 7 puntos en 2 de 8 tiros.

“Todos detrás de mí me permitieron marcarlo. Pero creo que quizás el mayor mérito fue Russ”, dijo Braun. “Ha jugado contra James, ha jugado con James, así que conoce su juego… Los entrenadores confiaron en mí esta noche. No queríamos cambiar de equipo. Me mantuvieron sobre él toda la noche. Así que el mérito es de ellos y de los entrenadores”.

Kawhi Leonard lideró a Los Ángeles con 22 puntos e Ivica Zubac tuvo su juego más tranquilo de la serie con 10 puntos.

«No creo que este equipo fuera 30 puntos mejor que nosotros», dijo Leonard. «Lo vimos durante los primeros seis partidos de esta serie, pero hay que reconocerles el mérito. Salieron, corrieron con fuerza en transición, anotaron puntos fácilmente y encestaron».

Lo que pescó a los Nuggets durante toda la temporada, incluida la destitución de su entrenador principal y su director general, fue su fiasco en el séptimo juego de la segunda ronda del año pasado, justo cuando parecía que estaban preparados para defender el primer campeonato de la NBA de la franquicia.

Y después de desperdiciar una ventaja de 22 puntos en el último cuarto del Juego 4 de esta serie —solo para ser salvada por el primer donqueo buzzer beatter en la historia de los playoffs cortesía de Aaron Gordon— la multitud de los Nuggets y del Ball Arena solo se llenó de más energía en lugar de ansiedad a medida que la ventaja seguía creciendo y los Clippers seguían fallando.

Los Nuggets superaron a LA 72-40 en el segundo y tercer cuarto y abrieron el marcador con una racha de 17-0 en el tercer cuarto después de que Leonard comenzara la segunda mitad con un triple para reducir el déficit de LA a 58-50.

«Los rebotes y la defensa fueron increíbles», dijo Jokic. «Tuvimos muchas oportunidades de correr y muchos jugadores dieron un paso al frente y anotaron canastas».

Tras recibir su tercera, cuarta y quinta faltas en un lapso de 48 segundos al final del tercer cuarto, Jokic se fue a la banca. Los Nuggets comenzaron a celebrar al principio del último cuarto cuando Westbrook, voluntariamente, recibió una técnica por golpear el aro tras un robo y una volcada en contra que puso a Denver arriba 107-76.

Por cortesía del dueño del equipo , Steve Ballmer , más de 100 aficionados de los Clippers volaron a Denver y se congregaron detrás de una de las canastas para animar aún más el partido. Se mostraron alborotados cuando los Clippers se pusieron 26-21 arriba tras el primer cuarto, pero quedaron tan desconcertados como la banca de Los Ángeles cuando los Nuggets se llevaron la victoria.