Nueva York.-La ciudad de Nueva York se vestirá de rojo, blanco y azul con la iluminación simultánea de 16 de sus edificaciones más emblemáticas en honor al Día de la Independencia Nacional de la República Dominicana, en un acto sin precedentes que resaltará la presencia y el aporte de la diáspora quisqueyana.

El anuncio lo hizo el cónsul general dominicano en esta ciudad, Jesús Vásquez Martínez, quien definió la iniciativa como un hecho histórico para la comunidad en el exterior.

Explicó que la iluminación especial constituirá un reconocimiento institucional al crecimiento, la incidencia y el arraigo de los dominicanos en el estado de Nueva York.

La actividad se realizará este viernes 27 de febrero, con motivo del Día de la Independencia Nacional, fecha en la que los colores patrios brillarán en importantes infraestructuras del estado.

Un homenaje sin precedentes

Vásquez Martínez subrayó que se trata de la primera vez que 16 estructuras icónicas serán iluminadas de manera simultánea con los colores de la bandera dominicana.

Sostuvo que el gesto trasciende lo simbólico y reafirma la fortaleza de una comunidad que ha ganado espacio en los ámbitos social, económico y político.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul . / Fuente externa.

El diplomático agradeció el respaldo de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y del congresista Adriano Espaillat, destacando que el logro fue posible gracias al apoyo decidido de ambos líderes.

“Este será un mensaje claro al mundo de que la comunidad dominicana es parte esencial de esta gran metrópoli”, afirmó el representante consular.

Edificaciones que brillarán con los colores patrios

Entre los lugares que se iluminarán figuran el One World Trade Center, el Governor Mario M. Cuomo Bridge, el Kosciuszko Bridge, el The H. Carl McCall SUNY Building, el State Education Building, el Alfred E. Smith State Office Building, el Empire State Plaza y las Niagara Falls, además de otros puntos estratégicos del estado.

El congresista Adriano Espaillat. / Fuente externa.

El cónsul invitó a la comunidad dominicana a sumarse a la celebración y a vivir con orgullo este momento significativo.

“Cuando esos 16 edificios se iluminen al mismo tiempo, no solo brillarán los colores de nuestra bandera; brillará también la fuerza, la dignidad y la unidad de nuestra comunidad”, expresó.

Reiteró que este 27 de febrero marcará un antes y un después en la visibilidad institucional de la diáspora dominicana en Nueva York.