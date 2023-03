Obispo pide policías hacer cumplir leyes

El obispo castrense Catalino Tejada instó a la Policía a que cumpla su misión de hacer respetar la ley, pese a las críticas de sectores y redes sociales que pudieran surgir por su actuación para garantizar la seguridad ciudadana y la paz colectiva.

En ocasión de celebrarse el 87 aniversario de la fundación de esa institución, el religioso dijo que quien trabaja de «cara al sol nada tiene que temer», como lo hacen la mayoría de los agentes policiales.

Expresó que los miembros de la institución trabajan arduamente para mantener la tranquilidad de la población bajo el respeto de los derechos humanos.

Ofrenda hoy en 87 aniversario de la Policía Nacional.

Aseguró que la institución tiene la misión de cumplirle con hechos a la sociedad.

«La Policía tiene la misión de hacer cumplir las leyes, pues haga lo que tiene que hacer para que eso se cumpla porque esa es su misión», precisó.

Agregó que «si usted se lleva de lo que dicen las redes sociales nadie va a poder trabajar, así que haga su trabajo de garantizar seguridad a los ciudadanos de bien».

Instó a que la Policía se enfoque en su misión que le fue encomendada para mantener el orden, respetando los derechos humanos.

El obispo castrense habló durante una misa que será oficiada en el Auditorio de la Plaza Educativa, ubicada en la avenida Abraham Lincoln esquina Independencia.

Más temprano, con la izada de las banderas nacional e institucional en todas las dependencias policiales, iniciaron la mañana de hoy los actos en ocasión de la celebración del 87 aniversario de la Policía Nacional.

La ceremonia principal fue realizada en la sede de la institución del orden, donde el mayor general Eduardo Alberto Then, director general policial, junto a los directores centrales, regionales del Gran Santo Domingo, de áreas y especializados, pusieron en alto el nombre de la Policía Nacional.

Tras la izada de las banderas nacional e institucional, el mayor general Alberto Then y el alto mando policial, integrado por los generales Julio César Betances Hernández y Pedro Eugenio Cordero Ubrí, subdirector general e inspector, respectivamente, entre otros, se trasladaron a la Plaza Patriótica Policial para depositar una ofrenda floral.

El mando policial estuvo acompañado por un pelotón de cadetes, la banda de música de la institución y el coro de voces mixtas de la institución, quienes interpretaron las notas de los himnos nacional y de la Policía.

Un poco de historia de la Policía

Durante la ocupación estadounidense de 1916 a 1924, las tropas extranjeras crearon una institución militar denominada como “Guardia Nacional’’, cuerpo castrense que funcionaba como agencia de defensa y policía, sentando las bases de la actual policía nacional.

La Fuerza Nacional de Policía (tal y como es hasta el día de hoy) no fue formada oficialmente si no hasta el 2 de marzo de 1936 con la aprobación congresional del decreto No. 1523. Al surgir una nueva fuerza nacional de policía, el coronel Miguel A. Román fue nombrado como jefe de la Policía.