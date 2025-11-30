Santo Domingo.- En el marco del 91 aniversario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el ministro Eduardo Estrella estableció una directriz clara para contratistas y equipos técnicos: cumplimiento estricto de plazos, máxima calidad en la ejecución y garantía absoluta de pago por parte del Estado.
“El país espera obras bien hechas y entregadas a tiempo. Nosotros garantizamos los recursos; ustedes garanticen la calidad”, afirmó Estrella.
tras concluir la eucaristía celebrada en la Catedral Primada, encabezada por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán y con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje.
El ministro agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza depositada y reafirmó que la institucionalidad y la cercanía con la gente seguirán siendo el sello de la gestión.
¨Somos aves de paso y solo dejamos huellas a través del servicio, debemos escuchar las comunidades, atender sus preocupaciones y acompañarlas en el proceso¨ destacó.
Asimismo, hizo un reconocimiento especial a los obreros del MOPC “los que sostienen con su esfuerzo el prestigio de esta institución” y anunció que trabaja en un reajuste salarial para este personal esencial.
Durante la homilía, monseñor Morel subrayó la importancia de la institucionalidad en la función pública y llamó a los servidores a mantener “el sentido humano y social” del servicio al país.
Al concluir el acto, Estrella encabezó una ofrenda floral en el Altar de la Patria como tributo a los fundadores de la nación.