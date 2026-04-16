El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista, destacó la importancia de la entrega oportuna de los recursos económicos destinados a la preparación de los atletas que competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

“Este aspecto económico es uno de los primordiales y fundamentales para poder preparar nuestras selecciones”, manifestó Bautista tras el acto en el que el Gobierno, a través del Ministerio de Deportes, entregó 178 millones 150 mil pesos como segunda partida de los fondos.

La actividad se llevó a cabo en el Salón Juan Ulises García Saleta del COD, con la presencia de autoridades deportivas.

El dirigente olímpico expresó su agradecimiento al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, así como al presidente de la República, Luis Abinader, por la pronta ejecución del desembolso, al tiempo que lo calificó como una muestra de compromiso con el éxito del país en la cita multideportiva, que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.

Bautista aseguró que las distintas federaciones deportivas trabajan con dedicación para alcanzar resultados positivos que respalden la inversión que realiza el Estado tanto en los atletas como en la infraestructura deportiva.

Asimismo, subrayó la gran responsabilidad que recae sobre el movimiento olímpico nacional para garantizar una adecuada preparación de los competidores.

“Nuestros federados están trabajando para dar el mejor uso a estos recursos, con el objetivo de que nuestros atletas estén en plena capacidad de representar dignamente al país. Será Dios quien defina los puestos que ocuparemos en el medallero”, concluyó.