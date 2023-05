Odebrecht en Perú: No hay vacas sagradas

Pedro Pablo Kuczynski,

Sus 84 años de edad no han sido un atenuante para que la fiscalía solicitara que se le condene a 35 años de prisión por su presunta participación en los sobornos de Odebrecht. Su caso no es solo un duro golpe, sino otro aviso a la clase política de que en la lucha contra la corrupción no hay vacas sagradas.

La muerte de otra mujer en Santiago por su expareja es otro triste mensaje sobre la necesidad de reforzar las medidas para prevenir los feminicidios. No se le culpa ni se le pide un milagro para contener la epidemia, pero casos como el de Lucero Mateo Contreras, de 29 años, muerta a balazos por Carlos Guzmán Castillo, de 36, aumentan la preocupación.

Abel Martínez. / Foto: José de León

Es muy significativo el gesto del presidente Luis Abinader y del expresidente Leonel Fernández de aparcar diferencias para acompañarlo en un momento tan doloroso como el que representa la pérdida de su madre. Abinader y Fernández viajaron a Santiago para expresarle personalmente el pésame.