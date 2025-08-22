Putin ignora a Trump: nuevos ataques con drones sobre Ucrania

Vladimir Putin

Presidente de Rusia

Moscú parece haber ignorado por completo el esfuerzo de Donald Trump para llevar a su mandatario a la mesa de negociaciones con Volodimir Zelenski. Anteayer por la mañana, 574 drones de largo alcance y 40 misiles de diversos tipos atacaron ciudades ucranianas. La mayoría de las armas fueron interceptadas. Mal indicio.

Mayra Jiménez

Ministra de la Mujer

Aunque la funcionaria dio la voz de alerta, porque se mantienen los altos niveles de feminicidios, casi alcanzando los del año pasado, no se vislumbra que la tasa de este tipo de violencia baje significativamente. No es con una simple charla que se solucionarán estos casos. Se impone un programa que comience en las escuelas.

Lisandro Macarrulla

Exministro de la Presidencia

El exfuncionario, señalado por el Ministerio Público en el caso Medusa, pero no imputado, pasó con buenas notas una auditoría de la Cámara de Cuentas de su gestión en la que indica que no hubo ninguna irregularidad y que las cuentas se manejaron conforme a las leyes y normativas del sector gubernamental.