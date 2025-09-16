OEA respalda creación de Fuerza de Represión en Haití: ¿será suficiente para combatir pandillas?

Es importante el respaldo de los 32 miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la creación de una Fuerza de Represión de las Bandas en Haití que sopesa el Consejo de Seguridad de la ONU.

Pero ha de tenerse en cuenta que si no hay una eficaz cooperación cualquier fuerza internacional que se despliegue en Haití fracasará de la misma forma que la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad liderada por Kenia.

Puedes leer: Triunfo pandillas

Por falta de apoyo financiero y logístico Kenia no renovará su presencia en Haití para ayudar a la Policía en la lucha contra las pandillas.

La Fuerza de Represión contra las Bandas es una buena decisión, pero siempre que no se quede en el plano teórico y se cuente con el apoyo necesario para enfrentar a las pandillas. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, tiene que insistir en la cooperación para garantizar la paz y la seguridad en Haití.