La comediante y actriz dominicana Cheddy García volvió a utilizar sus redes sociales como un altavoz de denuncia, esta vez con un mensaje cargado de indignación, impotencia y dolor, ante el incremento de los feminicidios.

Su publicación responde al reciente asesinato de Yulenny Carolina Frías de León, de 32 años, en el municipio de Sabana Iglesias. Con este caso, la cifra de feminicidios en el mes de marzo asciende a seis, elevando a 24 el número de mujeres asesinadas en lo que va de 2026.

“Se normalizó que nos maten”. Así, sin rodeos, se expresó la artista a través de su cuenta de Instagram, donde también denunció la indiferencia de las autoridades ante la ola de mujeres asesinadas. “Este grito ya nadie lo escucha”, lamentó.

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Cheddy García

“El sistema nos está matando, las mujeres perdimos el rumbo y la vergüenza, y los hombres dejaron de ser seres humanos para convertirse en carniceros. Los grupos feministas están invisibles, los gobiernos giran la cara, las mujeres que tienen poder son invisibles”, afirmó Cheddy García.

La humorista, quien en múltiples ocasiones ha mostrado preocupación por la situación, destacó que ha «colapsado» emocionalmente. “Ya no tiene sentido subir un post”, confesó, evidenciando la impotencia que le genera la persistencia de la violencia de género en el país.