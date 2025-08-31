Santo Domingo.- El equipo O&M FC logró una importante victoria dos goles por uno, la víspera, ante el visitante Cibao FC, en partido disputado en el estadio Panamericano de San Cristóbal (sur), correspondiente a la jornada cinco de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF, 2025-2026).

Los dirigidos por el español José Aparicio comparten el primer lugar con Salcedo FC, que también suma diez puntos en la tabla de posiciones del fútbol local.

El primer gol del el equipo representativo de las Universidad O&M fue anotado por el español Julen Olasagasti, al 37, para irse con ventaja 1-0 al medio tiempo.

En la segunda mitad, el conjunto local supo defenderse, y en una jugada de contra ataque, el mediocampista Herard Franzety marcó el segundo, al 48.

Luego del segundo gol de los universitarios, Cibao FC reaccionó y logró descontar con un bonito tanto del espigado Ángel Pérez, al 71, para dar más intensidad al encuentro de fútbol.

En tanto, Cibao FC sufrió su segunda derrota en el torneo, pero se mantiene en pelea, con nueve unidades, al igual que Atlético Pantoja.

De su parte en Puerto Plata, el Atlético Vega Real ganó de visita por un gol por cero ante el Atlántico FC, en el estadio Leonel Plácido.

El único gol del partido fue convertido por el extremo vegano Víctor Morales, al 87.

Los veganos retomaron el camino del triunfo luego de tres jornadas sin ganar, lo que les valió para llegar a siete puntos. Para Atlántico fue su cuarta derrota al hilo, y sólo suma un punto en cinco fechas.

Los Delfines del Este les siguen los pasos a los veganos con cinco puntos, mientras Moca FC y Jarabacoa suman cuatro unidades cada uno. Atlántico y Atlético San Cristóbal comparten el último lugar, con apenas un punto.