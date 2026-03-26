Omar Fernández y Alexia Rubio se casan en una ceremonia íntima

Santo Domingo.– En una celebración discreta y reservada, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, formalizó su unión con Alexia Rubio este jueves, acompañado únicamente por un reducido círculo de familiares y amigos.

El acto, llevado a cabo lejos del ojo público, marcó un momento especial en la vida del legislador, quien se ha convertido en una de las figuras más reconocidas dentro de la oposición política del país.

La pareja no ha revelado detalles adicionales sobre la ceremonia ni sobre los planes posteriores al enlace.

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El senador, anunció su compromiso matrimonial con Alexia Rubio durante la cena de Nochebuena del 24 de diciembre de 2025. La noticia fue divulgada a través de redes sociales y diversas publicaciones donde se compartieron imágenes del momento íntimo entre la pareja, incluida una fotografía en la que se aprecia el anillo de compromiso en la mano de Rubio.

La propuesta se realizó en un contexto familiar y festivo, aprovechando la celebración navideña, lo que añadió simbolismo a un momento considerado significativo para ambos. La relación entre Fernández y Rubio ya había cobrado interés público desde marzo de ese mismo año, cuando hicieron su primera aparición pública como pareja en un evento social, confirmando así su vínculo ante el ojo de los medios.