Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet),emitido una alerta meteorológica este jueves debido a las condiciones climáticas adversas generadas por una onda tropical y una vaguada sobre República Dominicana.

Las condiciones atmosféricas del país están generando un ambiente cargado de humedad e inestabilidad, lo que provocará nublados con precipitaciones de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Se pronostican aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en estas provincias, especialmente durante la tarde y la noche.

La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Monte Plata, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, así como Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Barahona, San Juan, Elías Piña e Independencia.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante el riesgo de inundaciones y seguir las instrucciones de las autoridades.