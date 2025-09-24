Hoy ocurrirán aguaceros moderados con tormentas eléctricas por la incidencia de una vaguada y una onda tropical informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Esta tarde y durante la noche ocurrirán lluvias en las provincias de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, Peravia, Monte Plata, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan e Independencia.

Santo Domingo estará medio nublado aumentando la nubosidad en la tarde y noche con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos.

En el pronóstico de Indomet se comunicó que en La Vega y la zona del Santo Cerro donde se están celebrando el día de las Virgen de Las Mercedes incluyendo tramos de la autopista Duarte el cielo estará medio nublado con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento siendo de mayor intensidad en horas de la noche.

En Barahona y San Juan también aguaceros dispersos con tormentas electricas.

Alerta

Ante las lluvias anunciadas por el Indomet el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para las provincias de Samaná, Monte Plata, La Altagracia, Hato Mayor, La Romana, El Seibo para que los residentes en zonas bajas estén informados de las condiciones del tiempo.

Huracán

El Indomet comunicó que sigue dando seguimiento al huracán Gabrielle fue localizada a unos 2,190 kilómetros al oeste de las Azores. Se mueve hacia el este/noreste a unos 41 km/h con vientos máximos sostenidos de unos 185 km/h y ráfagas de vientos más fuertes en su entorno.

Ciclones

También existe una onda tropical ubicada sobre el Atlántico Tropical. Posee una probabilidad de desarrollo ciclónico baja en 48 horas de un 80% y un 90 % en los próximos 7 días. Se prevé mejor organización y fortalecimiento de este sistema meteorológicos durante los próximos días.

También se vigila una onda tropical localizada al extremo noreste del Mar Caribe con un 30 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 2 días, mientras que a 7 días, 70 %.

Meteorología informó que mañana la activa onda tropical aportará humedad y con la incidencia de la vaguada ocurrirán aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias provincias del Gran Santo Domingo y El Distrito Nacional.