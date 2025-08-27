Onda tropical provocará lluvia en varias provincias

Santo Domingo.- Una onda tropical provocará aumento de nubosidad y aguaceros a partir de este jueves en varias provincias dominicanas, informó, el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

Meteorología pronosticó que las provincias que registrarán precipitaciones en las primeras horas del jueves son Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, San Cristóbal y Peravia.

Puedes leer: COE advierte: 70% del país en riesgo de inundaciones

Estos aguaceros se extenderán en horas vespertina hacia El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Juan Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santiago de los Caballeros, San Juan, Dajabón, Elías Piña y Santiago Rodríguez, de acuerdo al pronóstico del INDOMET.

Onda provocará lluvias en varias provincias

Meteorología exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales que emitirá ese organismo durante el resto de la temporada de huracanes en el Atlántico y el Golfo de México, que inició el primero de junio y concluye el 30 de noviembre.