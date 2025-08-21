Santo Domingo.- Una vaguada se combinará con una onda tropical para generar aguaceros moderados este viernes en algunas regiones dominicanas, informó este jueves el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Los aguaceros se concentrarán en las regiones este, norte, noreste y sureste, de acuerdo al informe de Meteorología.

El organismo informó, además, que vigila dos ondas tropicales ubicadas al noreste y sureste de las Antillas Mayores.

Sin embargo, algunas zonas seguirán bajo influencia de polvo del Sahara, por lo que la actividad de aguaceros será limitada en esos lugares.