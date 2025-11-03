Encomiable el gran valor que ha tenido el alto comisionado de la ONU, Volker Türk, de acusar a Esta­dos Unidos de violar el derecho in­ternacional con los ataques aéreos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífi­co, supuestamente vinculadas al tráfi­co de drogas.

Mien­tras los gobiernos ca­llan, evidentemen­te por temor a sufrir las consecuencias de las confrontacio­nes con el presiden­te Donald Trump, el representante de la ONU denuncia como ejecuciones las muertes de los tripulantes de las naves bom­bardeadas, independientemente de su vinculación con el narcotráfi­co.

Venezuela y Colom­bia, cuyos gobernan­tes han chocado con Trump, han condenado las operaciones. Tam­bién lo ha hecho Méxi­co. El vocero de la ONU dice que los ataques a las supuestas narco­lanchas son inacep­tables y que las muer­tes deben investigarse.