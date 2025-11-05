Aplazamiento de la Cumbre de las Américas: ¿Pedido de Estados Unidos?

La decisión de aplazar la Cumbre de las Américas, que se haría en República Dominicana ha generado conjeturas. ¿Sería a petición de Estados Unidos?

Sería bueno saber si el exembajador Wally Brewster contaba con permiso para la boda “oficiada” en Santiago. No es por nada.

El liderazgo de Trump se resquebraja con el casi histórico cierre del Gobierno. No ha podido persuadir ni a los suyos.

Fuerza del Pueblo cree en la justicia al decir que no descarta recurrir a ella para que se indexen los salarios.

¿Qué les parece? Las pruebas nucleares secretas que según Donald Trump han realizado China y Rusia transmiten un tenebroso mensaje.

El ministro David Collado no puede quejarse de los merecidos reconocimientos a su gestión en Turismo. ¿Será que se despide o qué?

En homenaje a la Constitución, mañana 6 de noviembre, es feriado, aunque será el lunes cuando no se laborará. ¿Qué les parece?

Según el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, el país es líder en la región en el control del dengue. Digno de reconocer.