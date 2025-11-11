La controvertida orden de Trump: ¿Discriminación o política necesaria?

Lo último de Donald Trump. Ordenó negar residencia en Estados Unidos a gordos, viejos y enfermos. ¿Discriminación?

En cuestión de días tropas estadounidenses han matado a 70 personas en el Caribe y el Pacífico durante ataques a narcolanchas. ¿Qué les parece?

Se incrementan las expectativas con el cambio de nombre de la Comisión Presidencial de Apoyo Barrial. ¿Es para menos?

Fuerza del Pueblo integró a su dirección a Víctor Díaz Rúa, José Miguel Soto Jiménez, Rafael Guillermo Guzmán Fermín y Pedro Candelier. ¿Algún comentario?

El supuesto cabecilla del ataque a una patrulla de la Policía en Los Girasoles debe ser capturado vivo, para que hable. ¿Verdad?

Las vistas públicas que celebrará el Consejo de la Magistratura para elegir jueces del TSE y la Suprema es un buen paso. ¿O no?

El presidente saliente de Bolivia, Luis Arce, fue expulsado del MAS, cuya propiedad reclama Evo Morales. No le perdonan la derrota.

Los precios de plátanos, guineos, yuca, aguacate, ñame y otros rubros han aumentado tras la tormenta Melissa. ¿O sería por otra razón?