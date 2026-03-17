A pesar del trago amargo que significó la descalificación de la República Dominicana frente a Estados Unidos, el espíritu se mantuvo vivo gracias a la fanaticada.

Ramcelis De Jesús «La More» y Nashla Bogaert se unieron en un gesto de solidaridad y alegría, compartiendo una coreografía que rápidamente se volvió viral.

Con este baile, las comunicadoras demostraron que, más allá del marcador, la identidad dominicana es una fiesta que no se detiene.

La publicación, que capturó la atención de miles de seguidores en Instagram, fue acompañada con un mensaje “Solo perdimos un juego, pero jamás el orgullo por nuestro equipo dominicano”.

En el video, ambas figuras desbordan energía y complicidad, transformando la tristeza de la eliminación en un tributo al esfuerzo de los peloteros que representaron la bandera en el terreno de juego.

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El juego

Tras el decisivo partido donde el pitcheo de Estados Unidos logró silenciar la ofensiva Dominicana, dejándolos fuera de la final del Clásico Mundial de Béisbol.

Sin embargo, la acción de Nashla y «La More» reafirma que el apoyo de la fanaticada sigue intacto.

Su coreografía no solo fue un baile, sino un recordatorio de que en la República Dominicana se celebra con la misma intensidad con la que se juega.