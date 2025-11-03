Mera casualidad que el exdirector de Casinos, Oscar Chalas, colapsara tras declararse culpable de defraudar al Estado. ¿Verdad?

Por cierto, si no lo han marcado deben estar cerca de un récord los reenvíos del juicio al exprocurador Jean Alain Rodríguez. ¿Se acuerdan?

Dignos de resaltar los avances tecnológicos que se verifican con los aguaceros. Se mide hasta la cantidad de agua que cae. ¿De acuerdo?

No es por nada ¿pero cuál era la vía para objetar a los postulantes para jueces de la Suprema y del Constitucional? Si es que se puede saber.

Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Ejecutivo, se perfila como nuevo ministro de Justicia. O por lo menos aspira. ¿Qué les parece?

La reducción de 5.50 a 5.25 de la tasa de interés dispuesta por el Banco Central debe incidir en algo en la economía. ¿O no?

La verdad es la verdad. Las visitas del presidente Abinader a las zonas impactadas por Melissa llevan por lo menos esperanza. Algo es algo.

Si había una campaña en pie la JCE la desactivó al aclarar que sólo se votará con la cédula de identidad y electoral. Válida la aclaración.