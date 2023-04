Kim Jong-un, dictador Corea del Norte.

El misil balístico detonado en el mar de Japón es otra de sus habituales provocaciones para exacerbar las tensiones tanto en la región como en el resto del planeta. No pasa inadvertida que la decisión coincidió con las operaciones de China alrededor de Taiwán y en medio de la disputa con Estados Unidos. Claro el mensaje.

William O’Neill, experto de la ONU en Haití.

Su designación como experto independiente de la ONU en Haití no deja de traducir cierta preocupación de la entidad sobre la crisis de la vecina república. Pero su misión no deja de plantear conjeturas, no obstante la experiencia que se le atribuye en varios países africanos. Haití necesita más que enviados para encarar la inseguridad y la ingobernabilidad.

María Laura Sánchez, coordinadora Feria Libro Católico.

La feria que se celebra en la Casa San Pablo representa un valioso aporte para enriquecer el espíritu a través de la cultura. Desde su inauguración el evento ha contado con el respaldo de lectores interesados en conocer la filosofía y la vida de las grandes figuras de la Iglesia. Además, como dice su lema: “La lectura desborda la sabiduría del alma”.