Una avería en la Línea 2 del Metro de Santo Domingo provocó la mañana de este miércoles largas filas de pasajeros, quienes tuvieron dificultad para abordar en la estación María Montez y otras.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que la avería ocurrió en el “cambia-vía”, que afectó la llegada y salida de trenes a la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

Según la Opret, el inconveniente ocurrió a las 7:30 de la mañana y se debió a “procesos constructivos que se están realizando en la Línea 2C”.

En ese sentido, la institución informó que habilitó un servicio alternativo, mediante la utilización de autobuses del corredor de la Núñez y autobuses de la OMSA, los cuales operan en ambos sentidos entre las estaciones María Montez y Pedro Francisco Bonó.

En un comunicado emitido por la entidad, se informó que las demás estaciones de la Línea 2 operan con normalidad.

Falla eléctrica

El lunes de la pasada semana, la Línea 1 del Metro, que comunica a Santo Domingo Norte con el Distrito Nacional, presentó una falla eléctrica que interrumpió el servicio.

La Opret informó que la falla se produjo en el tramo entre las estaciones Mamá Tingó y Peña Gómez, lo que afectó el suministro de energía que alimenta los trenes en esa sección.

Durante apagón

Al día siguiente, el martes 11, el servicio del Metro se detuvo durante el apagón nacional, a pesar de tener un sistema propio de generación de respaldo.

El destituido director de Opret, Rafael Santos, explicó luego que el Metro no activó de inmediato esta unidad de respaldo porque las plantas estaban en “mantenimiento profundo”.