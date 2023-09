Lismar anuncia gira de medios por Estados Unidos

La rapera dominicana Lismar se embarcará una gira de medio por Estados Unidos, tanto latino como anglosajón, para promocionar su propuesta musical.

La cantante que apuesta en sus canciones a historias reales, a su visión del mundo y a la rebeldía que caracteriza el rap; será la primera dominicana en presentarse en el popular programa de radio americano de freestyle y entrevistas “On The Radar Radio”, espacio por el cual han desfilado famosos raperos de la talla de: Drake, Central Cee, Luh Tyler, Finesse 2tymes y Icewear Vezzo.

Durante su estadía que iniciará el próximo 2 de octubre, Lismary Fernández Soto, nombre de pila de la artista, se paseará con su versatilidad musical y el tema de su autoría recién lanzado “No me diga mah, parte 2”, por los programas de La Mega Nueva York 97.9 FM, Youtube, entre otras.

“El rumbo que está tomando mi carrera me tiene muy emocionada, cada paso me llena de satisfacción, y estoy lista para todas las cosas buenas que sé que continuarán llegando. Ser la primera rapera dominicana en presentarse en On The Radar Radio, me confirma que mi equipo y yo vamos por el camino correcto, por lo que seguiré impregnándole calidad a mi música como lo he venido haciendo” manifestó la intérprete.

Recientemente, Lismar fue considerada por Molusco TV junto a Melimel, J Noa, Farina y Elisanij, como una de las mejores raperas femeninas en la actualidad.

Como muestra del respeto a su talento, la novel cantante subirá al escenario del Choliceo de Puerto Rico para acompañar al intérprete de música drill y trap boricua Yovngchimi en su concierto el 7 de octubre.