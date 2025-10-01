Cardi B sigue cosechando éxitos en su carrera musical. La cantante estadounidense con ascendencia dominicana logró un Récord Guinness por vender miles de copias firmadas de su nuevo álbum “Am I the Drama?”.
De acuerdo con el certificado de Récord Guinness, se vendieron 2.463 de copias firmadas en un plazo de 8 horas, estableciendo así el logro de la artista en colaboración con Atlantic Records y Walmart.
El pasado 23 de septiembre los fanáticos de la rapera hicieron fila en un evento especial en Cypress, Texas para comprar CD y copias de vinilo firmadas del nuevo álbum.
Asimismo, Guinness destacó la innovadora estrategia de promoción musical para su segundo álbum de estudio: en una hora se entregaron mediante drones 176 discos en los alrededores de Fort Worth, Texas el pasado 19 de septiembre, día de lanzamiento de “Am I the Drama?”.
Puedes leer: Cardi B lanza ‘Am I the Drama?’: un regreso espectacular marcado por su nuevo embarazo