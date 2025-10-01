Cardi B sigue cosechando éxitos en su carrera musical. La cantante estadounidense con ascendencia dominicana logró un Récord Guinness por vender miles de copias firmadas de su nuevo álbum “Am I the Drama?”.

De acuerdo con el certificado de Récord Guinness, se vendieron 2.463 de copias firmadas en un plazo de 8 horas, estableciendo así el logro de la artista en colaboración con Atlantic Records y Walmart.

El pasado 23 de septiembre los fanáticos de la rapera hicieron fila en un evento especial en Cypress, Texas para comprar CD y copias de vinilo firmadas del nuevo álbum.

Asimismo, Guinness destacó la innovadora estrategia de promoción musical para su segundo álbum de estudio: en una hora se entregaron mediante drones 176 discos en los alrededores de Fort Worth, Texas el pasado 19 de septiembre, día de lanzamiento de “Am I the Drama?”.

Además, el álbum de Cardi B recibió certificación Platino de la RIAA el día de su debut y entró directamente al primer puesto de Billboard 200 con 200,000 unidades equivalentes en Estados Unidos en su primera semana.