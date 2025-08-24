SANTO DOMINGO. — Un padre fue detenido este domingo tras la presunta asfixia de su hijo de un año y ocho meses en el sector Los Guandules, Distrito Nacional, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad y reavivado la preocupación por la protección de la infancia en la ciudad.

El imputado fue identificado por las autoridades como Dionys Anderson Zabala Reyes, quien permanece bajo custodia policial mientras la Policía Nacional y el Ministerio Público profundizan las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso. El cadáver del menor fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se practicará la autopsia que fijará la causa médica de la muerte.

Investigación en curso

Agentes de la Dirección Central de Investigaciones (DICRIM) llevan a cabo el levantamiento de la escena y la recolección de evidencias. Los investigadores han entrevistado a familiares, vecinos y testigos y recaban material probatorio que pueda ayudar a reconstruir la secuencia de los hechos.

Fuentes vinculadas a la pesquisa señalaron que allegados habían advertido un comportamiento “inusual” del detenido en días previos, información que ya se incluye en el expediente. En paralelo, se evaluará la posible intervención de especialistas en salud mental para determinar el estado psicológico del sospechoso al momento de los hechos.

Otro caso reciente en Los Guandules

El episodio revive la alarma social desatada semanas atrás por otro caso ocurrido en el mismo sector —en el que una niña perdió la vida en circunstancias atribuidas a una pareja de esposos—, hecho por el cual la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le dio tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.

La recurrencia de sucesos fatales en el mismo barrio ha motivado llamados de vecinos y organizaciones sociales para que las autoridades aceleren las investigaciones, fortalezcan la supervisión en hogares con señales de riesgo y coordinen con DINNAF (Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes) protocolos de intervención preventiva y atención a las víctimas.

Reacción comunitaria y institucional

Vecinos se congregaron en la zona tras conocerse la noticia, exigiendo esclarecimiento y mayor presencia institucional. Líderes comunitarios demandan medidas concretas de protección y seguimiento de casos de violencia intrafamiliar, así como campañas de concientización sobre maltrato y detección temprana.

Las autoridades han informado que darán a conocer más detalles “a medida que avancen las diligencias”, y que la Fiscalía formulará la acusación correspondiente si la evidencia respalda la imputación por homicidio u otros delitos conexos.