Aclaro, no todos los judíos son sionistas ni fundamentalistas, ni todos apoyan a Netanyahu, quien se protege de ir a la cárcel por corrupto peleando una guerra que, según el New York Times, pudo evitarse porque los servicios de inteligencia israelíes sabían desde hacía un año que Hamas planificaba un acto terrorista y no lo detuvieron.

Esas información llenó de ira a los familiares de las víctimas de secuestro, y del Festival de Rock, muchachos disfrutando la vida, que murieron por esa increíble falta de previsión del que está reputado como el servicio de inteligencia más eficaz del mundo.

Los judíos, además, en USA, jugaron un papel glorioso en la lucha contra el racismo y a favor de la población negra, sumándose a las marchas del doctor Matin L. King en todo el país, y protegiendo a los negros de la brutal represión del FBI y la policía.

Ya en los 60 y 70, los judíos acogieron en USA a todos los perseguidos por las horrorosas dictaduras de Pinochet y Videla, quienes pudieron escapar de la muerte por los visados que les agenciaron organizaciones judías. En mi casa vivió Norman Brisky, director teatral judío condenado a muerte; como vivieron muchos judíos argentinos en casas de dominicanos en Nueva York, un capítulo de la solidaridad isleña desconocido para la dominicanidad.

Digo esto para que no se confunda un llamado por la paz en Palestina con el antisemitismo, fácil recurso del militarismo israelí para descartar todo llamado universal para que no se siga masacrando la población palestina.

Las propias encuestas de la oficialidad judía demuestran que solo un uno por ciento de la población pertenece al Hamas, entonces de lo que se trata es de un simple desalojo de la población palestina de sus casas y tierras, aunque se revista de lucha cuasi religiosa.

Si alguna duda tenía de la victoria moral de los y las palestinos, esta desapareció en Puerto Rico, donde ondeaban en puentes y tanques de agua, las banderas palestinas y la juventud, como toda la del planeta, se movilizaba a favor de la paz en Gaza. Que esto esté sucediendo en el mundo es una victoria moral del movimiento palestino, y que hoy USA retome la idea de los dos Estados otra, ya que esa decisión de la ONU del 1948 ha sido rechazada por USA e Israel en cada foro.

Cuando Franco, ese pantomima de dictador neofacista, con penachos y medallas que imitaba Trujillo, se jactaba de su victoria un poeta y filósofo llamado Unamuno le dijo: “Venceréis, pero no convenceréis”.

Hoy recordamos a Franco como lo que fue, y recitamos con fervor a Lorca y Miguel Hernández, un triunfo de la poesía sobre la barbarie.