NUEVA YORK, EE.UU.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, dejó constituida y juramentada el pasado fin de semana la seccional de la entidad en el estado de Nueva Jersey.

Al acto asistieron decenas de perremeístas y fue llevado a cabo en el 168 de la calle Passaic, en la ciudad del mismo nombre, donde estará la ubicación oficial del partido.

Los nuevos directivos son Lucilo Santos, presidente; como vicepresidentes a Ricardo López, Agustina Almonte, Annel Pérez, Kenia Bidó, y Jesús Tamare.

Como secretario general a Edwin Tavérez; y subsecretarios a Manuel Araché, Ángel Pichardo, Ángel Lapaix, Manuel Arache, Melvin Collado, y Aries Vivieca. Como presidente advitam figura José Ramón Ruiz.

Paliza, quien estuvo acompañado de Carolina Mejía, secretaria general de la organización, manifestó que si no hay unidad no habrá triunfo, porque la unidad es el único factor que puede definir si el PRM triunfa o no en el 2020.

Asimismo habló de la estructura financiera que tiene el partido, como se están administrando los fondos, en el alquiler y compras de varios locales, uno en Santiago, La Vega y San Pedro de Macorís.

El presidente del partido rehuyó visitar la seccional de NY, lo que algunos dirigentes y militantes perremeistas en la Metrópoli, solicitando no ser identificados, afirmaron que se debió a los problemas antagónicos existentes.

En el 2018, la Junta Central Electoral (JCE), basada en el artículo 50 de la Ley Electoral No.275-97 le entregó al PRM un total de RD$252,080,000

Mientras que Mejía proclamó “hay que entender que la unidad existente entre Luís Abinader e Hipólito Mejía es una unidad monolítica para lograr que el partido llegue al poder en el 2020, y el que no está de acuerdo y entienda eso simple, llanamente le está haciendo un flaco servicio al partido, llámese como se llame.

Concluído el evento, Paliza y Mejía se reunieron con los directivos de la seccional de NY, Neftalí Fuertes (actual presidente), Luís E. Ducasse (ex presidente), Luis Eludís Pérez, Alejandro -Tontón- Rodríguez, David William, John Sánchez, Felipe Mercedes, Johanna Miranda (La Beba), William Aquino, Viterbo Peguero, Eva de León, y Dingo Torres (Bigote).

Pero las discusiones se salieron fuera de control, llegando casi a la agresión física entre algunos. Paliza delegó en Fuertes y Ducasse solucionar el conflicto en NY, porque de lo contrario lo van a resolver desde RD.

“En los últimos meses han venido altos dirigentes desde el país a poner el orden, entre ellos Roberto Furcal y Tony Raful, entre otros, y nada han podido solucionar, no obstante dejar siempre serias advertencias”, dijo.

Se recuerda que la convención pasada en la Gran Manzana terminó como la fiesta de los monos “a rabazos limpios” y después de ahí los ganadores y perdedores están como el aceite y el agua. Paliza y Mejía regresaron a República Dominicana este domingo.