Pamela Anderson redefine la belleza: sin maquillaje y con estilo en París

París.- Pamela Anderson, la icónica actriz de Baywatch, vive una nueva etapa marcada por la sencillez, la naturalidad y la autenticidad, dejando atrás los estándares de belleza convencionales.

“Es mejor para mí no usar maquillaje”, confesó en una reciente entrevista, decisión que ha mantenido en sus últimas apariciones públicas.

Durante la Semana de la Moda de París, Pamela Anderson sorprendió con un cambio radical: abandonó su clásico cabello rubio y presentó un corte bob en tono pelirrojo, también llamado “Bare fringe”.

En uno de sus momentos más destacados del evento, lució un vestido negro largo de corte clásico, con cuello alto, hombros marcados y un sutil brillo que aportó textura sin excesos. Como único accesorio, eligió pendientes circulares dorados, mientras que su melena ondulada en tonalidad cobriza enmarcó el rostro y completó un look sofisticado y minimalista.

Puedes leer: ¿Por qué Donald Trump pide el regreso de Univision a YouTube TV?

Para otra salida por la ciudad, la actriz optó por un vestido satinado topo de largo midi, con cuello perkins, mangas largas y detalles drapeados, acompañado de un clutch claro y stilettos negros.

En un tercer look, apostó por un conjunto urbano completamente negro, compuesto por suéter de cuello alto y pantalón recto al tobillo, complementado con zapatos de charol y gafas oscuras de marco grueso. Cada elección reafirmó su capacidad de dominar códigos de moda contemporáneos y adaptarlos a su propia narrativa.

Anderson explicó que su decisión de prescindir del maquillaje se consolidó tras la muerte de su maquilladora de confianza, Alexis Vogel.

“Ella fue la mejor. Y desde entonces, simplemente sentí: sin Alexis, es mejor para mí no usar maquillaje”, declaró a People. Esta postura se convirtió en una declaración de principios sobre autoaceptación y libertad de elección.

Además de su renovación estética, Pamela Anderson ha sido noticia por su relación con el actor Liam Neeson, surgida durante el rodaje de la película The Naked Gun. Según Us Weekly, la pareja mantiene un vínculo basado en la sencillez y la transparencia, alejándose de las expectativas tradicionales de Hollywood. Ambos han destacado la química y complicidad desarrollada dentro y fuera de cámara, consolidando una relación que mezcla cercanía y autenticidad.

Con esta transformación, Pamela Anderson reafirma su mensaje: la verdadera belleza reside en la autenticidad y la aceptación personal, más allá de los estándares impuestos por la industria.