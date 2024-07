Pamela Sued presenta la belleza de Samaná en “I live where you vacation”

La belleza de las paradisíacas playas de la provincia de Samaná, la comunicadora Pamela Sued, las presenta en la nueva serie documental “I live where you vacation”, un primer volumen de cuatro, titulado “El árbol de la vida”.

Este documental bajo la productora Bougroup, estará disponible a partir del 25 de julio en las salas de cine de Fine Arts Cinema Café at Novo Centro.

En esta fascinante entrega, Sued con estilo apasionado y carismático, nos lleva en un viaje único a través de Samaná, donde resalta la belleza de sus costas y la riqueza cultural que define a esta hermosa provincia, donde explora los rincones más emblemáticos.

“I live where you vacation’ ha sido una experiencia extraordinaria que me ha permitido redescubrir y enamorarme nuevamente de mi hermoso país, la República Dominicana, este viaje no solo fue una exploración geográfica, sino también un viaje de crecimiento personal y espiritual”, manifestó Pamela Sued, guía del audiovisual.

De su lado, el productor ejecutivo y director Héctor M. Valdez comentó sobre la importancia de estos proyectos y dijo que “para nuestra organización, la preservación de los registros culturales es imperativa y salvaguardarlos para las futuras generaciones se convierte no solo en una responsabilidad, sino en una necesidad fundamental”.

El documental “I live where you vacation» está dividido en cuatro largometrajes, cada una ofreciendo una visión profunda y cautivadora de distintas regiones y su patrimonio cultural, el Vol. I – El árbol de la vida (25 de julio), el Vol. II – (22 de agosto), el Vol. III – (12 de septiembre) y el Vol. IV – (26 de septiembre)