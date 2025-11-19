PUNTA CANA.– Panaca República Dominicana, el parque temático dedicado a resaltar la esencia y la cultura del país, celebró una noche inolvidable con el lanzamiento oficial de la gran Fiesta Dominicana, un evento que reunió a más de 700 asistentes, entre ellos empresarios, alcaldes, figuras del espectáculo, medios de comunicación y público general.

Fernando Villalona encendió la inauguración

El acto inaugural estuvo a cargo del ícono del merengue Fernando Villalona, quien ofreció un recorrido musical cargado de emoción y dominicanidad.

Durante su presentación, interpretó temas emblemáticos como “Dominicano Soy”, “Delirante Amor”, “Penélope”, “Déjame Volver”, “Te Amo Demasiado”, “Feliz Cumbé” y “La Hamaquita”, logrando que el público vibrara al ritmo de canciones que han marcado a varias generaciones.

La velada también contó con la energía contagiosa de la Orquesta Rumbeando, la propuesta musical de DJ Sabroso y el impactante espectáculo ecuestre TRAVESÍA, una puesta en escena que combinó música, danza, acrobacias y acción, con la participación de más de 12 razas de caballos y un elenco artístico sin precedentes.

Un espectáculo de clase mundial

La producción de TRAVESÍA ofreció una experiencia de nivel internacional, cautivando a los asistentes y resaltando la riqueza de la tradición ecuestre dominicana.

“Esta experiencia nos llena de orgullo porque celebra lo que somos como país: nuestra música, nuestra tradición culinaria y nuestra cultura ecuestre”, expresó Reyson Pimentel, director Comercial de Panaca, quien destacó el entusiasmo del público durante la velada.

Cultura protagonista cada fin de semana

La Fiesta Dominicana marca el inicio de una temporada cultural con actividades todos los fines de semana en Panaca.

Los visitantes podrán disfrutar de la Orquesta Rumbeando, integrada por más de 15 músicos profesionales, así como del espectáculo TRAVESÍA, que inicia cada día a las 6:30 p.m.

Las boletas para las próximas presentaciones están disponibles en www.panaca.do y www.travesiaworldshow.com. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 849-507-1460.

Con este lanzamiento, Panaca reafirma su compromiso de ofrecer experiencias únicas que celebran la música, la identidad y las tradiciones de la República Dominicana, consolidándose como un espacio donde tanto locales como turistas pueden disfrutar de lo mejor del país.

Una experiencia para toda la familia

La Fiesta Dominicana no solo destaca la música y la danza, sino que incluye actividades interactivas, gastronomía típica, artesanía local y demostraciones culturales, ofreciendo una experiencia educativa, entretenida y apta para toda la familia.