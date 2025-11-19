El senador Bernardo Alemán durante la sesión del Senado. / @SenadoRD. / Archivo

Santo Domingo.– El senador por la provincia Monte Cristi, Bernardo Alemán, condenó este miércoles el desalojo de decenas de familias del proyecto La Cruz de Manzanillo, acción que calificó como “abusiva” y contraria a los derechos de quienes, según dijo, llevan décadas trabajando esas tierras.

Alemán denunció que el operativo fue ejecutado por un amplio contingente militar que derribó varias viviendas con palas mecánicas, dejando en la intemperie a familias de escasos recursos cuya única fuente de sustento es la actividad agrícola en esa zona.

“Se presentó un contingente militar para desalojar a familias pobres de sus hogares. Fueron con palas mecánicas y derribaron varias viviendas. Estas familias tienen décadas en el proyecto y su único sustento es el cultivo; son personas muy pobres”, expresó el legislador durante la sesión del Senado.

El senador afirmó que, debido a la paralización de siembras en el proyecto, unas 40 mil tareas de banano han dejado de cultivarse, lo que agrava aún más la situación laboral de las familias afectadas.

Alemán pidió que las autoridades reubiquen a las personas desplazadas, al considerar que no se trata de una solicitud extraordinaria, sino de una medida necesaria para que puedan recuperar su medio de vida.

Reiteró que los afectados con el desalojo no tienen otra forma de subsistir más allá de la producción agrícola que realizaban en La Cruz de Manzanillo.