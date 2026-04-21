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Tribunal rechaza querella contra El Rubio del Acordeón en caso Tatico Henríquez

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Tribunal rechaza querella contra El Rubio del Acordeón en caso Tatico Henríquez

Santiago.- El merenguero típico y acordeonista Emmanuel García Batista, conocido artísticamente como El Rubio del Acordeón, informó que el tribunal competente rechazó la querella interpuesta en su contra por la familia del fenecido músico Tatico Henríquez, en un caso relacionado con el uso del repertorio del icónico exponente del merengue típico.

De acuerdo con reportes, la acción legal había sido presentada por los familiares de Henríquez bajo alegatos de presunta violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, señalando la interpretación de temas del artista sin la debida autorización.

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Sin embargo, la reciente decisión judicial favoreció a El Rubio del Acordeón, al ser desestimada la querella, lo que representa un giro importante dentro del proceso legal que enfrentaba el artista.

El conflicto forma parte de una serie de acciones legales impulsadas por la familia de Tatico Henríquez para la protección de su patrimonio musical, considerado uno de los más influyentes dentro del merengue típico dominicano.

Hasta el momento, no se han ofrecido nuevos detalles sobre posibles recursos o próximas acciones por parte de los demandantes.

TEMAS: #acción legal#El Rubio#Tatico Henríquez#Tribunal
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.