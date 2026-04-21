Tribunal rechaza querella contra El Rubio del Acordeón en caso Tatico Henríquez

Santiago.- El merenguero típico y acordeonista Emmanuel García Batista, conocido artísticamente como El Rubio del Acordeón, informó que el tribunal competente rechazó la querella interpuesta en su contra por la familia del fenecido músico Tatico Henríquez, en un caso relacionado con el uso del repertorio del icónico exponente del merengue típico.

De acuerdo con reportes, la acción legal había sido presentada por los familiares de Henríquez bajo alegatos de presunta violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, señalando la interpretación de temas del artista sin la debida autorización.

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Sin embargo, la reciente decisión judicial favoreció a El Rubio del Acordeón, al ser desestimada la querella, lo que representa un giro importante dentro del proceso legal que enfrentaba el artista.

El conflicto forma parte de una serie de acciones legales impulsadas por la familia de Tatico Henríquez para la protección de su patrimonio musical, considerado uno de los más influyentes dentro del merengue típico dominicano.

Hasta el momento, no se han ofrecido nuevos detalles sobre posibles recursos o próximas acciones por parte de los demandantes.