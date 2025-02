Para Josemael peor vino es “Vino la suegra”

“Siempre se ha dicho que el peor vino que hay es ‘Vino la suegra’, y el hecho de que vengan tres debe ser muuuy fuerte”, expresa Josema a propósito del título de la obra “Mis tres suegras” que sube a escena con su dirección y actuación, en la Sala Ravelo a partir del 6 de febrero.

Pero ¿Crees que tú puedas resistir tres suegras? Le insistimos.

“No creo que pueda resistir tres suegras, dos es más que suficiente y la verdad que me encantaría que estén cada una en sus casas, porque si están en la mía la cosa se complica”, dice entre bromas el galardonado actor.

Y reconociendo que puede tener problemas por estas respuestas aún cuando son en broma, agrega ya apartándose del chiste, en lo personal su relación con su suegra y con su ex suegra, ha sido fabulosa. “No me puedo quejar, me han tocado suegras que me han tratado de manera increíble, he sido bendecido. Y mi mama que ha sido suegra de quienes han sido mis parejas, ellas pueden decir que las ha tratado muy bien”.

Sobre la obra, que ya fue presentada por él mismo hace 15 años, adelanta que ahora fue adaptada a los tiempos con la incorporación de personajes, términos y chistes que tienen que ver con el diarismo actual.

Cuenta que mucha gente le ha pedido esta reposición y se motiva a hacerla porque actualmente le lleva varios años a su pareja actual, tiene la edad del personaje y las actrices que lo acompañan colindan también con la edad de los personajes que están interpretando, por lo que no tendrán que usar efectos ni muchos maquillajes. Josema estrenó película el pasado año pues fue uno de los personajes de “Coma Profundo”; continúa montando obras de teatro cada cierto tiempo, además de participar en los programas, “El Reperpero”, “La opción 13.0”, “Boca de piano es un show” y “El show de Luinny Corporán”. Manifiesta que sigue dando clases de teatro y que no deja su faceta de vender colchones en Pilotop Postopédico de la Reina.

Sobre la obra “Mis tres suegras”

“Mis tres suegras”, del autor argentino Hugo Daniel Marcos, sube a escena en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, del 6 al 16 de febrero, con un elenco bajo la dirección y actuación de Josema Rodríguez. Actúan Pamela de León, Karla Hatton, Patricia Muñoz y Jacqueline Estrella. Las funciones serán de jueves a sábado a las 8:30 p. m. y los domingos a las 6:30 p. m. y las boletas están a la venta en línea en boleteria.com.do y en la boletería del Teatro Nacional. La producción general es de Daniel Sosa y la dirección administrativa está a cargo de Frederic Montilla. Se trata de una comedia de enredos, odio y pasión, con una trama donde una pareja con una marcada diferencia de edad tiene que lidiar con sus tres suegras, quienes pretenden pasar el fin de semana en su casa. La pregunta es, ¿por qué lo harán al mismo tiempo y por qué esta pareja tiene tres suegras?”.