Santo Domingo.– Para unificar y transparentar el ciclo completo de los pagos y comprobantes fiscales de los proveedores del Estado dominicano la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) puso en vigencia una innovadora herramienta tecnológica denominada Infopago.

El acto fue presidido por el presidente Luis Abinader donde expresó que en un ámbito tan sensible como el pago a los proveedores del Estado, esta transformación era imprescindible, al señalar que durante años miles de empresarios, especialmente pequeñas y medianas empresas, enfrentaron la incertidumbre de no saber cuándo cobrarían por su trabajo.

Procediendo a recurrir a trámites, llamadas, visitas y esperas innecesarias para dar seguimiento a sus pagos; “eso se termina hoy”, aseguró, al destacar que con Infopago se pasa de la opacidad a la trazabilidad total, de la incertidumbre a la información en tiempo real y de la burocracia dispersa a un sistema integrado, claro y accesible.

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El acto celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el mandatario, acompañado del contralor general de la República, Geraldo Espinosa, afirmó que esta iniciativa marca un cambio estructural en la gestión pública, resaltando que “lo que hoy llamamos Infopago es, en realidad, mucho más que una herramienta digital. Es una declaración de principios”, al tiempo que destacó el compromiso del Gobierno con una administración más abierta y confiable.

Asimismo, resaltó los resultados alcanzados en la reducción de los tiempos de pago, que han pasado de más de 45 días a 26 días hábiles, con proyecciones cercanas a los 18 días en la actualidad, y más del 95 % de los pagos dentro de los plazos establecidos.

Mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública

De su lado, el director general de la DGCP, Carlos Pimentel, anunció la formalización de la plataforma Infopago mediante la resolución 02-26, destacando que se trata de una herramienta tecnológica clave para transformar las relaciones entre el Estado, los proveedores y la ciudadanía en el ámbito de las contrataciones públicas.

Pimentel resaltó que esta iniciativa representa el nacimiento de un sistema innovador orientado a garantizar mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los pagos públicos, marcando un antes y un después en la administración de estos procesos en el Estado.