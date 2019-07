PARIS BASS

“Es indescriptible sentirse campeón con un equipo como el del club Rafael Barias, donde no es sólo un ambiente de jugadores de profesionales de baloncesto que existe, es un espíritu de familia que te dan desde que llegas, permaneces y te despide de ellos”, precisó el estelar refuerzo norteamericano Paris Bass.

Bass fue la figura descollante de una ofensiva devastadora que presentó el Barias desde el primer día de la serie final que dominaron 4-1 (tres triunfos al hilo) ante el club Mauricio Báez, y en el partido que ganaron 69-63 con 21 puntos y 12 rebotes, escenificado en el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto.

“No tengo palabras para decir lo que siento, sólo sé que estoy feliz, alegre, regocijado por ser campeón con el Rafael Barias y el barrio de Villa Consuelo”, argumentó el importado.

“En mis cuatro años como jugador profesional he conseguido mi campeonato más saboreado y que más me fajé a ganar, ya que el Barias enfrentó a un equipo muy dificil como lo es el Mauricio”, señaló Paris, quien destacó el trabajo colectivo y la unidad del plantel.

El Rafael Barias logró su cuarta corona, siendo la primera en el año del debut en el basket superior distrital en el 2009 y otras dos en el 2013 y 2017, que fue precisamente contra el Mauricio, en una final 4-2.

Los mauricianos se desquitaron en el 2018, 4-0.

Daniel de la Cruz

“Emocionado por este título que hemos logrado con mucho esfuerzo”, expresó el escolta Daniel -El Chavo de la Cruz, quien fue una pieza importante para el Rafael Barias saliendo de la banca.

Dijo que “había que terminar esto hoy (ayer), ya que no se le podía dar otro partido al Mauricio Báez, que es un equipo muy aguerrido y peligroso, que a cualquiera le arma un lío y teníamos que evitar eso”.

“Salimos a defender como para nosotros era un juego de vida o muerte”, argumetó De la Cruz.

“La intensidad que presentamos en todo el encuentro fue vital para salir airosos y celebrar este cuarto campeonato del Barias y en el que he estado como jugador”, resaltó el popular Chavo.

Raymer Santana

El joven armador del club Rafael Barias, Raymer Santana, valoró como especial el campeonato que ganó su equipo y en el que formó parte como titular.

“Esto es algo muy grande para mí, venir a la Capital a jugar con el Barias, ser titular en mi función como armador y además consigo ser campeón”, exclamó el nativo de El Seibol y jugador U-25.

“Los organizadores del torneo hicieron un draft de jugadores U-25, en el que yo estaba inscrito y nadie me seleccionó. Aunque me sentí afligido, eso no me quitó el entusiamo de seguir trabajando fuerte, días tras días, porque sé lo que puedo hacer como jugador de baloncesto”, puntualizó Santana.

“Me desanimé, si, pero gracias a Dios vino esa llamada milagrosa de Alberto Rodríguez, gerente general del Rafael Barias, en la que me daba la oportunidad de integrar la plantilla y de inmediato le dije que sí, que cuente conmigo, y aquí estoy disfrutando jugar para uno de los mejores equipos de la Capital y del país, que me hizo colgar un campeonato.

UN APUNTE

Paris Bass, un gran refuerzo

El norteamericano Paris Bass fue el líder anotador de la serie final que dominó el Barias 4-1 al Mauricio, con un total de 128 puntos en los cinco partidos para promedio de 26.0. Su excepcional labor le valió ser escogido como el Jugador Más Valioso del playoffs finalista. Es su primera corona en el torneo superior distrital